Вэнс рассказал, что США и Иран обсудят на переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии.
- Визит Вэнса в Швейцарию для встречи с иранской делегацией ранее был отменен, но в субботу МИД Швейцарии сообщил о прибытии в страну иранской делегации.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии.
"Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить", - сказал Вэнс журналистам перед вылетом с базы Эндрюс.
Вэнс ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация. МИД Швейцарии в субботу сообщил о прибытии в страну иранской делегации.