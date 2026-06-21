Вэнс пробудет в Швейцарии на переговорах с Ираном не более двух дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.
- Визит Вэнса в Швейцарию ранее был отменен, но теперь его вылет зависит от прибытия иранской делегации, которая уже прибыла в страну.
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.
"Я смогу пробыть там лишь день-два", - сказал Вэнс журналистам перед вылетом с базы Эндрюс.
Вэнс ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация. МИД Швейцарии в субботу сообщил о прибытии в страну иранской делегации.