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В ГД рассказали, когда страховую пенсию будут назначать автоматически - РИА Новости, 21.06.2026
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03:27 21.06.2026
В ГД рассказали, когда страховую пенсию будут назначать автоматически

Стенякина: страховая пенсия в РФ будет назначаться автоматически с 2027 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать автоматически, без заявления гражданина.
  • Социальный фонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя имеющиеся в системе данные.
  • Автоматическое назначение пенсии не будет применяться для граждан с периодами работы за границей, так как их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда РФ уже опубликован для общественного обсуждения.
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"Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии", - сказала Стенякина.
Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление: это можно сделать лично, через МФЦ или на портале "Госуслуги".
Депутат отметила, что вместо этого фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как человек достигнет нужного возраста, используя данные, уже имеющиеся в его системах, и в течение трех рабочих дней фонд уведомит будущего пенсионера о назначении выплат.
"На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты", - добавила Стенякина.
По ее словам, новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости - как тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте (60 лет женщины и 65 лет мужчины), так и имеющим право на досрочный выход: многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.
"Исключение составляют граждане с периодами работы за границей - их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа, поэтому автоматическое назначение не будет применяться", - подчеркнула депутат.
Стенякина уточнила, что условие для автоматического назначения: не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента).
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