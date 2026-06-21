В ГД рассказали, когда страховую пенсию будут назначать автоматически

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать автоматически, без заявления гражданина.

Социальный фонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя имеющиеся в системе данные.

Автоматическое назначение пенсии не будет применяться для граждан с периодами работы за границей, так как их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда РФ уже опубликован для общественного обсуждения.

"Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии", - сказала Стенякина

Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление: это можно сделать лично, через МФЦ или на портале "Госуслуги".

Депутат отметила, что вместо этого фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до того, как человек достигнет нужного возраста, используя данные, уже имеющиеся в его системах, и в течение трех рабочих дней фонд уведомит будущего пенсионера о назначении выплат.

"На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты", - добавила Стенякина.

По ее словам, новый порядок будет применяться при назначении пенсии по старости - как тем, кто выходит на пенсию в установленном возрасте (60 лет женщины и 65 лет мужчины), так и имеющим право на досрочный выход: многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.

"Исключение составляют граждане с периодами работы за границей - их пенсии потребуют подтверждения иностранного стажа, поэтому автоматическое назначение не будет применяться", - подчеркнула депутат.