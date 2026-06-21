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Патриарх Кирилл обратился с призывом к духовенству - РИА Новости, 21.06.2026
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Религия
 
18:04 21.06.2026
Патриарх Кирилл обратился с призывом к духовенству

Патриарх Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры в народе

© Фото : "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры в народе.
  • Патриарх Кирилл получил в подарок факсимильное издание Евангелия XV века, а в ответ передал икону Христа Спасителя собору и Евангелия для всех храмов Брестской епархии.
  • 22 июня патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой "Работайте, братья!".
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"Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать: работайте, братья! Как говорили в светском мире после войны – за себя и за того парня… Мы все должны трудиться не покладая рук, чтобы укреплялась вера в нашем народе", – сказал патриарх в проповеди в день собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе белорусского Бреста.
Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко), служивший вместе с патриархом, подарил ему после литургии факсимильное издание Евангелия XV века из Минского Свято-Духова монастыря. Патриарх, в свою очередь, подарил собору икону Христа Спасителя и передал Евангелия для всех храмов Брестской епархии.
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
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