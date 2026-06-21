МВД назвало обязательные отметки в российском паспорте

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отметки о месте регистрации и воинских обязанностях - обязательные отметки во внутрироссийском паспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

"По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.