В Екатеринбурге прошла акция "Свеча памяти"

«

"Мы сохраняем эту память, она в генах нашего народа. Я сказал о памяти, которая присутствует в умах и сердцах всех послевоенных поколений, мы никогда не будем под пятой фашистов, мы всегда будем бороться за свободу нашей страны", - отметил он.