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В Екатеринбурге прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 21.06.2026
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21:01 21.06.2026
В Екатеринбурге прошла акция "Свеча памяти"

РИА Новости: в Екатеринбурге ко Дню памяти и скорби зажгли сотни лампадок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчастники акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби, на площади возле стадиона "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге
Участники акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на площади возле стадиона Екатеринбург Арена в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби, на площади возле стадиона "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Екатеринбурга прошла акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
  • На церемонии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Суворов, который поделился своими воспоминаниями и выразил надежду на победу в современных событиях.
  • Участники мероприятия выстроились в форме слов «Урал помнит» и горящими свечами выложили изображение танка Т-34.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сотни лампадок зажгли в центре Екатеринбурга в рамках акции "Свеча Памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла на центральном стадионе "Екатеринбург Арена" и собрала более тысячи жителей и гостей города, молодежные, патриотические организации и руководство региона.
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В качестве почетного гостя на церемонии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Суворов.
«
"В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, мне было 15 лет... Сейчас надеюсь, что наши на Украине, конечно, будут победителями. Победа будет за нами. Эта победа не моя, а моей семьи, ваших дедушек и бабушек, нашей страны", - сказал Суворов.
В ответ собравшиеся закричали: "Спасибо".
К участникам акции обратился и первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.
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«
"Мы сохраняем эту память, она в генах нашего народа. Я сказал о памяти, которая присутствует в умах и сердцах всех послевоенных поколений, мы никогда не будем под пятой фашистов, мы всегда будем бороться за свободу нашей страны", - отметил он.
Участники мероприятия выстроились в форме слов "Урал помнит" и горящими свечами выложили изображение танка Т-34.
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