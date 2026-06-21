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Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил посол России - РИА Новости, 21.06.2026
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00:36 21.06.2026
Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил посол России

Посол Озеров: Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ.
  • Посольство РФ в Молдавии следит за информацией в официальной прессе о поставках оружия, которая указывает на вовлеченность молдавских властей в эти схемы.
  • И. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию, Озеров отметил, что посольство, как официальное представительство, не занимается такими вопросами, но следит за информацией в официальной прессе, в которую "прорывается, что есть поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается".
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"Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также (другие – ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие", - сказал Озеров.
В феврале 2025 года и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаМолдавияОлег ОзеровЮлия ЖдановаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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