Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского ордена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кароль Навроцкий объяснил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, потому что "болевой порог" страны был превышен.
- Решение лишить Зеленского награды президент Польши принял в пятницу.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, потому что "болевой порог" страны был превышен, его слова приводит телеканал TVP World.
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"Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог... И этот болевой порог был превышен, и поэтому я забрал орден Белого Орла у... Зеленского", — сказал Навроцкий.
В пятницу президент Польши объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*. В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.