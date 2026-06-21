В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
- Жителей призвали покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
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"В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" - говорится в сообщении.
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