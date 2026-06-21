В аэропорту Внуково отменили временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
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"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Внуково сняли ограничения
23 ноября 2025, 12:33