В Норвегии заявили, что НАТО ослабевает стран-участниц

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отставной норвежский генерал Роберт Муд выразил мнение, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее, и указал на то, что Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.