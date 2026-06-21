Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной норвежский генерал Роберт Муд считает, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее.
- По мнению Муда, Норвегия отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.
- Генерал отметил, что рост операционных расходов не успевает за ростом цен, из-за чего военные не получают ресурсы для обучения и практики.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отставной норвежский генерал Роберт Муд выразил мнение, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее, и указал на то, что Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.
"Звучат политические пустые фразы, например: "В НАТО мы держимся вместе", "Мы можем положиться на США"... "У нас сильная оборона, способная защитить страну". Более сильной лжи вы не найдете. Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций (с НАТО - ред.) во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе - более уязвимым", - написал Муд в статье для норвежского журнала Forsvarets forum.
По его словам, Норвегия отстает в вопросе наращивания боевой готовности. Он уточнил, что норвежские военные жалуются, что рост операционных расходов не успевает за ростом цен, из-за чего они не получают ресурсы для обучения и практики.
"В политической реальности все хорошо. В военной реальности (видны - ред.) неготовность, оперативная пауза и нестойкость", - добавил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.