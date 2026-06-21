Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии заявили, что НАТО ослабевает стран-участниц - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 21.06.2026
В Норвегии заявили, что НАТО ослабевает стран-участниц

Экс-генерал Муд: членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной норвежский генерал Роберт Муд считает, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее.
  • По мнению Муда, Норвегия отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.
  • Генерал отметил, что рост операционных расходов не успевает за ростом цен, из-за чего военные не получают ресурсы для обучения и практики.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отставной норвежский генерал Роберт Муд выразил мнение, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее, и указал на то, что Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.
"Звучат политические пустые фразы, например: "В НАТО мы держимся вместе", "Мы можем положиться на США"... "У нас сильная оборона, способная защитить страну". Более сильной лжи вы не найдете. Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций (с НАТО - ред.) во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе - более уязвимым", - написал Муд в статье для норвежского журнала Forsvarets forum.
По его словам, Норвегия отстает в вопросе наращивания боевой готовности. Он уточнил, что норвежские военные жалуются, что рост операционных расходов не успевает за ростом цен, из-за чего они не получают ресурсы для обучения и практики.
"В политической реальности все хорошо. В военной реальности (видны - ред.) неготовность, оперативная пауза и нестойкость", - добавил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Польше сделали резкое заявление о "войне" с Украиной
10:08
 
В миреНорвегияРоссияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала