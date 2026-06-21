Израиль будет на юге Ливана столько, сколько потребуется, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху заявил, что израильские силы будут оставаться на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Израиля.
- Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие, несмотря на любые дипломатические договоренности.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Израильские силы будут находиться на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Израиля, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля", - заявил Нетаньяху на мероприятии по случаю 50-летия со дня смерти его брата, израильского командира, погибшего в 1976 году в результате операции по освобождению заложников из самолета, захваченного террористами. Слова израильского премьера приводит газета Times of Israel.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности.