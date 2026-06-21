Рейтинг@Mail.ru
Израиль будет на юге Ливана столько, сколько потребуется, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 21.06.2026
Израиль будет на юге Ливана столько, сколько потребуется, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: израильские силы будут на юге Ливана столько, сколько потребуется

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил, что израильские силы будут оставаться на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Израиля.
  • Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие, несмотря на любые дипломатические договоренности.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Израильские силы будут находиться на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Израиля, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля", - заявил Нетаньяху на мероприятии по случаю 50-летия со дня смерти его брата, израильского командира, погибшего в 1976 году в результате операции по освобождению заложников из самолета, захваченного террористами. Слова израильского премьера приводит газета Times of Israel.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
США отказывают Израилю: после победы Ирана Тель-Авив останется один
20 июня, 08:00
Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на любые дипломатические договоренности Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Переговоры проходят в закрытом формате.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху, пишут СМИ
18 июня, 12:01
 
В миреЛиванИранИзраильБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала