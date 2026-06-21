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В Находке в момент ДТП в машине скорой помощи находился новорожденный - РИА Новости, 21.06.2026
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11:37 21.06.2026
В Находке в момент ДТП в машине скорой помощи находился новорожденный

В Находке новорожденный находился в машине скорой помощи в момент ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машина скорой помощи попала в ДТП в Находке.
  • В момент ДТП в машине находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Новорожденный находился в машине "скорой" в момент ДТП в Находке, ему оказывается помощь, сообщает прокуратура региона.
В воскресенье надзорное ведомство сообщило, что машина скорой помощи попала в ДТП в Находке.
"В момент ДТП в карете скорой помощи находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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