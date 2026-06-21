В Находке в момент ДТП в машине скорой помощи находился новорожденный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машина скорой помощи попала в ДТП в Находке.
- В момент ДТП в машине находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Новорожденный находился в машине "скорой" в момент ДТП в Находке, ему оказывается помощь, сообщает прокуратура региона.
В воскресенье надзорное ведомство сообщило, что машина скорой помощи попала в ДТП в Находке.
"В момент ДТП в карете скорой помощи находился новорожденный, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.