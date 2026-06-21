В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Красная Яруга Белгородской области мужчина получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом.
- В результате атак дронов в поселке Степное повреждены окна, кровля частного дома и автомобиль.
- В городе Шебекино загорелся частный дом и поврежден инфраструктурный объект, а в других населенных пунктах произошли возгорания и повреждения остекления.
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, лечение он проходит амбулаторно, сообщает оперштаб региона.
"В поселке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона по частному дому мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. В доме повреждена кровля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате атак дронов в поселке Степное Краснояружского округа повреждены окна, кровля частного дома и автомобиль, в городе Шебекино загорелся частный дом и поврежден инфраструктурный объект.
В оперштабе добавили, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа произошло возгорание частного дома, в селе Русская Березовка Ракитянского округа атакован автомобиль, а в селе Головчино Грайворонского округа посечено остекление помещения предприятия.
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