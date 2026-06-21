В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на дом

БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, лечение он проходит амбулаторно, сообщает оперштаб региона.

В оперштабе добавили, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа произошло возгорание частного дома, в селе Русская Березовка Ракитянского округа атакован автомобиль, а в селе Головчино Грайворонского округа посечено остекление помещения предприятия.