Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на девять часов.
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, он пробыл перекрытым более девяти часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Движение перекрыли минувшей ночью и открыли спустя более чем девять часов.