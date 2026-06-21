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На юге Москвы загорелось нежилое здание - РИА Новости, 21.06.2026
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18:34 21.06.2026 (обновлено: 19:04 21.06.2026)
На юге Москвы загорелось нежилое здание

В Москве на улице Речников загорелось нежилое здание

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нежилом здании на улице Речников в Москве начался пожар.
  • Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место происшествия и приступил к тушению огня.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар начался в нежилом здании на улице Речников в Москве, в котором располагаются салон красоты и магазины, передает корреспондент РИА Новости.
Густой дым идет из кровли здания, на крыше виден очаг возгорания. В соседние жилые дома распространяется дым и запах гари.
Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место происшествия и приступил к тушению огня.
Прокуратура Москвы сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки. Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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