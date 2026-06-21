На юге Москвы загорелось нежилое здание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нежилом здании на улице Речников в Москве начался пожар.
- Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место происшествия и приступил к тушению огня.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожар начался в нежилом здании на улице Речников в Москве, в котором располагаются салон красоты и магазины, передает корреспондент РИА Новости.
Густой дым идет из кровли здания, на крыше виден очаг возгорания. В соседние жилые дома распространяется дым и запах гари.
Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место происшествия и приступил к тушению огня.
Прокуратура Москвы сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки. Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
На месте пожара в Балашихе ликвидируют открытое горение
20 июня, 11:12