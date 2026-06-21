Теплосети проверили в более чем 27,6 тысяч зданий Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 27,6 тысячи зданий после гидравлических испытаний.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей.

Летние профилактические работы включают перекладку трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 27,6 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Продолжаем масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 27,6 тысячи зданий, включая 12,9 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

"Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций", - уточнил Бирюков

Он пояснил, что это позволяет специалистам ПАО " МОЭК " заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.