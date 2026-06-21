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Теплосети проверили в более чем 27,6 тысяч зданий Москвы - РИА Новости, 21.06.2026
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Теплосети проверили в более чем 27,6 тысяч зданий Москвы

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 27 тысячах зданий

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкТепловая станция
Тепловая станция - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 27,6 тысячи зданий после гидравлических испытаний.
  • В рамках подготовки к новому отопительному сезону будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей.
  • Летние профилактические работы включают перекладку трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 27,6 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Продолжаем масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 27,6 тысячи зданий, включая 12,9 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
"Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций", - уточнил Бирюков.
Он пояснил, что это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
Заммэра подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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