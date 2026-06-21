Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в Москву придет похолодание, которое продлится до конца недели, минимальная суточная температура опустится до плюс семи градусов.

В понедельник в столичном регионе ожидаются ливни с грозами из-за влияния циклона, температура будет от плюс 13 до плюс 16 градусов ночью и от плюс 22 до плюс 25 градусов днем.

Во вторник и среду ожидается улучшение погоды благодаря антициклону, но в четверг и пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и понижение температуры.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели, минимальная суточная температура опустится до плюс семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник столичный регион окажется на орбите влияния циклона, из-за чего небо снова нахмурится и днем прошумят ливни с грозами", - сказал Тишковец

Синоптик уточнил, что под утро температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, в середине дня - от плюс 22 до плюс 25 градусов.

"Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что во вторник распогодится благодаря пришедшему с запада антициклону. Ночью будет плюс 12 - плюс 15 градусов, днем - от плюс 21 до плюс 24 градусов.

"В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10 - плюс 13 градусов, максимальная - плюс 20 - плюс 23", - отметил Тишковец.

По его словам, в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон.