Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 21.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Тишковец: похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москву придет похолодание, которое продлится до конца недели, минимальная суточная температура опустится до плюс семи градусов.
  • В понедельник в столичном регионе ожидаются ливни с грозами из-за влияния циклона, температура будет от плюс 13 до плюс 16 градусов ночью и от плюс 22 до плюс 25 градусов днем.
  • Во вторник и среду ожидается улучшение погоды благодаря антициклону, но в четверг и пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и понижение температуры.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели, минимальная суточная температура опустится до плюс семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник столичный регион окажется на орбите влияния циклона, из-за чего небо снова нахмурится и днем прошумят ливни с грозами", - сказал Тишковец.
Девочка наблюдает затмение через телескоп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны
Вчера, 04:29
Синоптик уточнил, что под утро температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, в середине дня - от плюс 22 до плюс 25 градусов.
"Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что во вторник распогодится благодаря пришедшему с запада антициклону. Ночью будет плюс 12 - плюс 15 градусов, днем - от плюс 21 до плюс 24 градусов.
"В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10 - плюс 13 градусов, максимальная - плюс 20 - плюс 23", - отметил Тишковец.
По его словам, в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон.
"В ночные и предутренние часы - плюс семь - плюс 12, в дневное время посвежеет до плюс 15 - плюс 20, что на пять градусов ниже климатической нормы. Выходные также будут прохладными", - заключил синоптик.
Девушка на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве
19 июня, 07:24
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала