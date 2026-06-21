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Монах рассказал, почему Церковь празднует рождество Иоанна Предтечи - РИА Новости, 21.06.2026
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Религия
 
05:24 21.06.2026
Монах рассказал, почему Церковь празднует рождество Иоанна Предтечи

Макарий (Маркиш): Иоанн Предтеч занимает особое место в Евангельской истории

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рождество Иоанна Крестителя отмечают из-за особого места этого пророка в Евангельской истории, рассказал иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
  • В Русской православной церкви Рождество Иоанна Крестителя отмечают 7 июля (24 июня по старому стилю) — за полгода до Рождества Христова.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рождество Иоанна Крестителя отмечают из-за особого места этого пророка в Евангельской истории, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
В Русской православной церкви Рождество Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечают 7 июля (24 июня по старому стилю) – за полгода до Рождества Христова.
"Место Иоанна Предтечи в Евангельском повествовании совершенно очевидно. Во всех четырех Евангелиях именно Предтеча, предшественник – тот, кто провозгласил пришествие Мессии в лице Иисуса из Назарета. Иисус пришел к нему на Иордан, принял крещение", – пояснил Маркиш.
Евангелие от Луки, рассказал он, дает прямую хронологическую связь между днями рождения Спасителя и Иоанна Предтечи.
"Когда праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи, была на шестом месяце беременности, после Благовещения к ней явилась ее родственница, Пресвятая Богородица Мария. Между рождением самого Спасителя и Иоанна Предтечи, прошло полгода, точно по календарю. Зимой празднуется рождение Спасителя, а летом за полгода до этого – рождение Иоанна Предтечи", – добавил священнослужитель.
Иоанн Предтеча – последний ветхозаветный пророк, предрекший пришествие Спасителя и крестивший Иисуса Христа в водах Иордана. Это – один из немногих святых, чье рождение верующие отмечают как праздник. Помимо Рождества Христова, православные отмечают также Рождество Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца.
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