Монах рассказал, почему Церковь празднует рождество Иоанна Предтечи

Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя

Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Рождество Иоанна Крестителя отмечают из-за особого места этого пророка в Евангельской истории, рассказал иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

В Русской православной церкви Рождество Иоанна Крестителя отмечают 7 июля (24 июня по старому стилю) — за полгода до Рождества Христова.

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рождество Иоанна Крестителя отмечают из-за особого места этого пророка в Евангельской истории, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

В Русской православной церкви Рождество Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечают 7 июля (24 июня по старому стилю) – за полгода до Рождества Христова.

"Место Иоанна Предтечи в Евангельском повествовании совершенно очевидно. Во всех четырех Евангелиях именно Предтеча, предшественник – тот, кто провозгласил пришествие Мессии в лице Иисуса из Назарета. Иисус пришел к нему на Иордан, принял крещение", – пояснил Маркиш.

Евангелие от Луки, рассказал он, дает прямую хронологическую связь между днями рождения Спасителя и Иоанна Предтечи.

"Когда праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи, была на шестом месяце беременности, после Благовещения к ней явилась ее родственница, Пресвятая Богородица Мария. Между рождением самого Спасителя и Иоанна Предтечи, прошло полгода, точно по календарю. Зимой празднуется рождение Спасителя, а летом за полгода до этого – рождение Иоанна Предтечи", – добавил священнослужитель.