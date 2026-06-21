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В Молдавии заявили о кумовстве в окружении Санду - РИА Новости, 21.06.2026
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16:44 21.06.2026
В Молдавии заявили о кумовстве в окружении Санду

Лидер МНЛ Галбур заявил о систематическом кумовстве в окружении президента Санду

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Драгош Галбур из Молдавской национальной партии обвинил окружение президента Майи Санду в кумовстве.
  • По его словам, доходы родственников Санду, в частности Татьяны Батин и ее семьи, выросли в восемь раз после прихода к власти партии "Действие и солидарность".
  • Галбур указал на признаки конфликта интересов в деятельности Татьяны Батин и ее супруга Константина Батина, а также на подозрительные операции с недвижимостью.
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Лидер праворадикальной Молдавской национальной партии (МНЛ) Драгош Галбур заявил о систематическом кумовстве в окружении президента страны Майи Санду, указав на резкий рост доходов членов семьи ее двоюродной сестры после прихода к власти правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
Политик утверждает, что родственница Санду Татьяна Батин, занимающая пост главы секретариата спикера парламента и лидера ПДС Игоря Гросу, получила в 2025 году суммарный доход, включающий зарплату и компенсационные выплаты, в размере около 549 тысяч леев (примерно 30,2 тысячи долларов).
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"Мы видим, как система ПДС защищает родственников президентки Санду. До прихода партии к власти супруги Батины жили скромно, а сейчас их доходы выросли в восемь раз по сравнению с 2020 годом", - написал Галбур на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик также обратил внимание на профессиональную деятельность супруга Татьяны Батин, Константина Батина. В 2024 году он возглавил зону свободного предпринимательства Expo-Business-Chisinau.
Галбур подчеркивает наличие признаков конфликта интересов: согласно законодательству, администратор госучреждения не имеет права занимать оплачиваемые должности в частном секторе, однако Батин, по данным политика, одновременно руководил двумя коммерческими фирмами, получив от них около 1,8 миллиона леев (примерно 98,9 тысячи долларов).
В публикации отмечается, что общий доход семьи Батин в 2025 году превысил 3 миллиона леев (примерно 164,8 тысячи долларов). Оппозиционер также упомянул и совершение семьей подозрительных операций с недвижимостью.
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Галбур также выразил сомнение в объективности правоохранительных органов Молдавии, отметив, что "прокуроры не являются камикадзе", чтобы расследовать деятельность лиц из ближайшего окружения главы государства.
Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.
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