В Молдавии заявили о кумовстве в окружении Санду

Краткий пересказ от РИА ИИ Драгош Галбур из Молдавской национальной партии обвинил окружение президента Майи Санду в кумовстве.

По его словам, доходы родственников Санду, в частности Татьяны Батин и ее семьи, выросли в восемь раз после прихода к власти партии "Действие и солидарность".

Галбур указал на признаки конфликта интересов в деятельности Татьяны Батин и ее супруга Константина Батина, а также на подозрительные операции с недвижимостью.

КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Лидер праворадикальной Молдавской национальной партии (МНЛ) Драгош Галбур заявил о систематическом кумовстве в окружении президента страны Майи Санду, указав на резкий рост доходов членов семьи ее двоюродной сестры после прихода к власти правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).

Политик утверждает, что родственница Санду Татьяна Батин, занимающая пост главы секретариата спикера парламента и лидера ПДС Игоря Гросу , получила в 2025 году суммарный доход, включающий зарплату и компенсационные выплаты, в размере около 549 тысяч леев (примерно 30,2 тысячи долларов).

« "Мы видим, как система ПДС защищает родственников президентки Санду. До прихода партии к власти супруги Батины жили скромно, а сейчас их доходы выросли в восемь раз по сравнению с 2020 годом", - написал Галбур на своей странице в соцсети Facebook*.

Политик также обратил внимание на профессиональную деятельность супруга Татьяны Батин, Константина Батина. В 2024 году он возглавил зону свободного предпринимательства Expo-Business-Chisinau.

Галбур подчеркивает наличие признаков конфликта интересов: согласно законодательству, администратор госучреждения не имеет права занимать оплачиваемые должности в частном секторе, однако Батин, по данным политика, одновременно руководил двумя коммерческими фирмами, получив от них около 1,8 миллиона леев (примерно 98,9 тысячи долларов).

В публикации отмечается, что общий доход семьи Батин в 2025 году превысил 3 миллиона леев (примерно 164,8 тысячи долларов). Оппозиционер также упомянул и совершение семьей подозрительных операций с недвижимостью.

Галбур также выразил сомнение в объективности правоохранительных органов Молдавии , отметив, что "прокуроры не являются камикадзе", чтобы расследовать деятельность лиц из ближайшего окружения главы государства.

Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.