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В Находке рассказали о состоянии новорожденного после ДТП со скорой - РИА Новости, 21.06.2026
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19:19 21.06.2026 (обновлено: 19:24 21.06.2026)
В Находке рассказали о состоянии новорожденного после ДТП со скорой

РИА Новости: младенец, попавший в ДТП в Находке, находится в тяжелом состоянии

© Фото : прокуратура Приморского краяПоследствия ДТП с машиной скорой помощи в Находке
Последствия ДТП с машиной скорой помощи в Находке - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : прокуратура Приморского края
Последствия ДТП с машиной скорой помощи в Находке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новорожденный, которого после ДТП со скорой в Находке доставили в реанимацию, находится в тяжелом состоянии.
  • Младенца, который перевозили из одной больницы в другую, после ДТП доставили в реанимацию краевой детской больницы №1 во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Новорожденный, которого после ДТП со "скорой" в Находке доставили в реанимацию, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье прокуратура сообщила, что машина скорой помощи попала в ДТП в Находке. В момент аварии в машине был новорожденный. В минздраве края рассказали агентству, что младенца перевозили из одной больницы в другую, после ДТП его доставили в реанимацию краевой детской больницы №1 во Владивостоке.
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"Новорожденный находится в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура края ранее сообщала, что по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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