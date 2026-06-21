В Находке рассказали о состоянии новорожденного после ДТП со скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новорожденный, которого после ДТП со скорой в Находке доставили в реанимацию, находится в тяжелом состоянии.
- Младенца, который перевозили из одной больницы в другую, после ДТП доставили в реанимацию краевой детской больницы №1 во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Новорожденный, которого после ДТП со "скорой" в Находке доставили в реанимацию, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье прокуратура сообщила, что машина скорой помощи попала в ДТП в Находке. В момент аварии в машине был новорожденный. В минздраве края рассказали агентству, что младенца перевозили из одной больницы в другую, после ДТП его доставили в реанимацию краевой детской больницы №1 во Владивостоке.
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"Новорожденный находится в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура края ранее сообщала, что по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.