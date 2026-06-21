Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Крым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ 14 человек, включая двоих детей, госпитализированы в больницы Крыма.
- По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 ранены.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма, сообщили в Минздраве РФ.
"По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА
Вчера, 09:25