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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Крым - РИА Новости, 21.06.2026
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10:57 21.06.2026 (обновлено: 10:59 21.06.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Крым

Минздрав: в Крыму госпитализировали 14 пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной атаки ВСУ 14 человек, включая двоих детей, госпитализированы в больницы Крыма.
  • По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 ранены.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма, сообщили в Минздраве РФ.
"По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
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