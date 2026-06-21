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Рыженков заявил о росте антибелорусской риторики со стороны Киева - РИА Новости, 21.06.2026
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23:02 21.06.2026
Рыженков заявил о росте антибелорусской риторики со стороны Киева

Рыженков: Минск видит наращивание антибелорусской риторики со стороны Киева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск видит наращивание антибелорусской риторики со стороны Киева.
  • По заявлению Рыженкова, это происходит не без подстрекательства некоторых западных стран.
  • Минск реагирует на наращивание антибелорусской риторики.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Минск видит наращивание антибелорусской риторики со стороны Киева, это происходит не без подстрекательства некоторых западных стран, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"Мы видим участившиеся контакты украинского именно руководства, а не каких-то общественных или политических деятелей, с нашими беглыми (выехавшей за пределы Белоруссии оппозицией - ред.), установление каких-то инструментальных механизмов сотрудничества с ними, поддержки. Мы видим наращивание риторики антибелорусской", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1".
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Он выразил уверенность, что все это происходит "не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран", которые негативно относятся к Белоруссии.
Отвечая на вопрос журналистов телеканала о том, реагирует ли Минск на это, Рыженков сказал, что реакция есть.
"Реагируем. Может, вы просто не все видите, но мы реагируем", - подчеркнул он.
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