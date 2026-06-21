Рыженков заявил о росте антибелорусской риторики со стороны Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Минск видит наращивание антибелорусской риторики со стороны Киева.

По заявлению Рыженкова, это происходит не без подстрекательства некоторых западных стран.

Минск реагирует на наращивание антибелорусской риторики.

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Минск видит наращивание антибелорусской риторики со стороны Киева, это происходит не без подстрекательства некоторых западных стран, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Мы видим участившиеся контакты украинского именно руководства, а не каких-то общественных или политических деятелей, с нашими беглыми (выехавшей за пределы Белоруссии оппозицией - ред.), установление каких-то инструментальных механизмов сотрудничества с ними, поддержки. Мы видим наращивание риторики антибелорусской", - сказал министр в эфире телеканала " Беларусь 1 ".

Он выразил уверенность, что все это происходит "не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран", которые негативно относятся к Белоруссии.

Отвечая на вопрос журналистов телеканала о том, реагирует ли Минск на это, Рыженков сказал, что реакция есть.