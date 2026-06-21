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Военного смысла Минску втягиваться в украинский конфликт нет, заявил Хренин - РИА Новости, 21.06.2026
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21:25 21.06.2026 (обновлено: 22:00 21.06.2026)
Военного смысла Минску втягиваться в украинский конфликт нет, заявил Хренин

Хренин: военного смысла Белоруссии втягиваться в конфликт на Украине нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла втягиваться в конфликт на Украине для Минска нет.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Военного смысла втягиваться нам в конфликт… нет от слова совсем", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1".
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Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, глава минобороны указал на напряжение и определенные провокации, в основном в информационном поле - в виде различных угроз.
В этой связи Хренин подчеркнул, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский президент Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться.
"Мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы содержим на границе, но в минимальном объеме, для того чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками", - сказал Хренин.
Он заверил, что белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан.
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