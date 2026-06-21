Военного смысла Минску втягиваться в украинский конфликт нет, заявил Хренин

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла втягиваться в конфликт на Украине для Минска нет.

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Военного смысла втягиваться нам в конфликт… нет от слова совсем", - сказал министр в эфире телеканала " Беларусь 1 ".

Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, глава минобороны указал на напряжение и определенные провокации, в основном в информационном поле - в виде различных угроз.

В этой связи Хренин подчеркнул, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский президент Александр Лукашенко , и республика намерена ее придерживаться.

"Мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы содержим на границе, но в минимальном объеме, для того чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками", - сказал Хренин.