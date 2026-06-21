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Опубликованы кадры работы российских штурмовиков в Константиновке - РИА Новости, 21.06.2026
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Опубликованы кадры работы российских штурмовиков в Константиновке

Минобороны показало кадры работы российских штурмовиков в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений по освобождению Константиновки.
  • Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку позиций противника в районе Константиновки в ДНР, на кадрах видно уничтожение блиндажа ВСУ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих штурмовых подразделений ВС РФ по освобождению населенного пункта Константиновка.
"Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку позиций противника в районе Константиновки в ДНР", - говорится в сообщении военного ведомства.
На кадрах объективного контроля запечатлено, как инженеры штурмовых подразделений уничтожают противотанковой миной ТМ-62 блиндаж ВСУ.
"По результатам боевой работы российских военнослужащих видно, что фортификационное сооружение ВСУ полностью уничтожено вместе с укрывавшимся в нем личным составом противника", - указывается в сообщении.
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