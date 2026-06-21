МИД Украины заявил о намерении зеркально реагировать на действия Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет предпринимать "зеркальные шаги" в отношении Польши в ответ на недружелюбные действия.
- Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию членов УПА* (запрещенной в России экстремистской организации).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне конфликта с Польшей заявил, что Киев будет предпринимать "зеркальные шаги" в отношении Варшавы.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
"Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали", - сказал Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.