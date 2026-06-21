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Главы МИД Ирана и Швейцарии встретились в Бюргенштоке - РИА Новости, 21.06.2026
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11:16 21.06.2026
Главы МИД Ирана и Швейцарии встретились в Бюргенштоке

Главы МИД Ирана и Швейцарии провели встречу в Бюргенштоке

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в Бюргенштоке.
  • В Бюргенштоке ожидаются технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился со своим коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом в швейцарском Бюргенштоке, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи… встретился с министром иностранных дел (Швейцарии – ред.) Иньяцио Кассисом", - говорится в сообщении.
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По информации гостелерадиокомпании, встреча произошла в рамках официальной программы иранской делегации.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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