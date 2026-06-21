Рейтинг@Mail.ru
Мерц считает себя совершенно нечувствительным к оскорблениям - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 21.06.2026
Мерц считает себя совершенно нечувствительным к оскорблениям

DPA: Мерц утверждает, что больше не подает жалобы на оскорбления в свой адрес

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства не добивается судебного преследования за оскорбления в свой адрес.
  • Мерц считает себя "совершенно нечувствительным" к оскорблениям, но подчеркивает, что человек переходит грань, когда своим оскорблением наносит ущерб авторитету государственной службы.
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства не подает жалобы на оскорбления в свой адрес, сообщает агентство DPA.
"С момента вступления в должность канцлера Фридрих Мерц, по его собственным словам, больше не добивается судебного преследования за оскорбления (в свой адрес – ред.)", - говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt
7 декабря 2025, 17:45
Канцлер также отметил, что если кто-то называет его идиотом, то пусть называет. Мерц добавил, что считает себя "совершенно нечувствительным".
По словам канцлера, человек переходит грань тогда, когда своим оскорблением наносит ущерб авторитету государственной службы.
«
"Для меня шутки кончаются в тот момент, когда начинается ущерб государственным должностям", - выразил свое мнение Мерц.
В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* за то, что тот написал "лжец Фриц" в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Лидер немецкой АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом
6 июня, 18:00
 
В миреГерманияРоссияФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала