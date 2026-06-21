Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства не добивается судебного преследования за оскорбления в свой адрес.
- Мерц считает себя "совершенно нечувствительным" к оскорблениям, но подчеркивает, что человек переходит грань, когда своим оскорблением наносит ущерб авторитету государственной службы.
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства не подает жалобы на оскорбления в свой адрес, сообщает агентство DPA.
"С момента вступления в должность канцлера Фридрих Мерц, по его собственным словам, больше не добивается судебного преследования за оскорбления (в свой адрес – ред.)", - говорится в публикации.
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt
7 декабря 2025, 17:45
Канцлер также отметил, что если кто-то называет его идиотом, то пусть называет. Мерц добавил, что считает себя "совершенно нечувствительным".
По словам канцлера, человек переходит грань тогда, когда своим оскорблением наносит ущерб авторитету государственной службы.
«
"Для меня шутки кончаются в тот момент, когда начинается ущерб государственным должностям", - выразил свое мнение Мерц.
В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* за то, что тот написал "лжец Фриц" в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.