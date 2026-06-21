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В Воронеже мемориал Шиловского плацдарма изобразили из 12,5 тысячи свечей - РИА Новости, 21.06.2026
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23:51 21.06.2026 (обновлено: 23:58 21.06.2026)
В Воронеже мемориал Шиловского плацдарма изобразили из 12,5 тысячи свечей

В Воронеже мемориал Шиловского плацдарма изобразили из более чем 12,5 тыс свечей

© РИА НовостиМемориал Шиловского плацдарма изобразили более чем из 12,5 тыс свечей в Воронеже
Мемориал Шиловского плацдарма изобразили более чем из 12,5 тыс свечей в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Мемориал Шиловского плацдарма изобразили более чем из 12,5 тыс свечей в Воронеже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На площади Победы в Воронеже накануне Дня памяти и скорби из более чем 12,5 тысячи свечей выложили мемориал Шиловского плацдарма.
  • В акции "Огненные картины войны" приняли участие свыше 150 активистов из нескольких молодежных движений.
ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Мемориал Шиловского плацдарма изобразили из более чем 12,5 тысячи свечей на площади Победы в Воронеже накануне Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Дня памяти и скорби 22 июня в год 85-летия начала Великой Отечественной войны на площади Победы в Воронеже выложили из более 12,5 тысячи свечей мемориал Шиловского плацдарма в рамках акции "Огненные картины войны". Этот монумент символизирует защитников Воронежа, которые выходят из реки Дон.
Каждое лицо, которое изображено на картине, символизирует род войск, которые защищали Воронеж в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 150 активистов из нескольких молодежных движений — Общероссийского народного фронта, "Волонтеров победы", "Волонтеров культуры", "Молодежки РЖД", "Молодой гвардии Единой России" и "Движения первых".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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