Предупреждение Медведева вызвало панику на Западе

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"Сейчас мы вступаем на опасную территорию, и я думаю, что Россия перейдет на следующий этап конфликта, а если это произойдет, то что тогда, остальной мир вступит в войну? Сомневаюсь. Во-первых, у нас нечем воевать, да и никто здесь вообще не хочет это делать. Такое может произойти только если наше правительство попытается навязать это силой. Западу пора убедить Украину согласиться на условия, даже если это означает потерю части территории, потому что следующий этап конфликта, если на него перейдут, действительно может обернуться кошмаром для всех", — предупредил hotpots.