Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить об отсутствии правил в отношении Киева.
- Пользователи портала Daily Mail раскритиковали действия Украины и призвали лишить Владимира Зеленского власти.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пользователи британского портала Daily Mail активно обсуждают предупреждение зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в отношении киевского режима.
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"Сейчас мы вступаем на опасную территорию, и я думаю, что Россия перейдет на следующий этап конфликта, а если это произойдет, то что тогда, остальной мир вступит в войну? Сомневаюсь. Во-первых, у нас нечем воевать, да и никто здесь вообще не хочет это делать. Такое может произойти только если наше правительство попытается навязать это силой. Западу пора убедить Украину согласиться на условия, даже если это означает потерю части территории, потому что следующий этап конфликта, если на него перейдут, действительно может обернуться кошмаром для всех", — предупредил hotpots.
"Зеленский доведет Украину до краха. Но разве не в этом его цель? Чем скорее Зеленский лишится власти, тем лучше будет для обеих стран", — указал CheckPajamaPeace.
"Если избавиться от Зеленского, то получится избавиться от войны", — отметил SPAligator.
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"На войне нет абсолютно никаких правил, особенно когда твоя столица подвергается массированной атаке. Украина явно не справляется с ситуацией. Слабак, стоящий у ее руля, тоже это знает", — подчеркнул rockmanjudas.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в России. В частности, в ночь на четверг ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, в результате погибла восьмилетняя девочка, в общей сложности пострадали 17 человек. Кроме того, повреждения получили 18 многоквартирных домов.