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Маск призвал США раздавать деньги напрямую из казны - РИА Новости, 21.06.2026
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09:00 21.06.2026
Маск призвал США раздавать деньги напрямую из казны

Илон Маск призвал раздавать деньги американцам напрямую из казны

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны.
  • Илон Маск стал первым в истории триллионером в первый день торгов после IPO компании SpaceX.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и первый в мире триллионер Илон Маск призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны.
"Лучше просто отправляйте людям деньги напрямую из казначейства. Пока рост в товарах и услугах превышает рост денежной массы, что и будет происходить с (учетом - ред.) ИИ и роботов, инфляции не будет. На деле я прогнозирую, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", - написал Маск в соцсети X.
Так он прокомментировал отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, где тот заявил, что Белый дом планирует взять под контроль каждую крупную ИИ-компанию в стране.
На прошлой неделе Маск стал первым в истории триллионером в первый день торгов после IPO компании SpaceX.
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