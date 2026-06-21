Маск призвал США раздавать деньги напрямую из казны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илон Маск призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны.
- Илон Маск стал первым в истории триллионером в первый день торгов после IPO компании SpaceX.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и первый в мире триллионер Илон Маск призвал власти США раздавать деньги жителям страны напрямую из казны.
Так он прокомментировал отрывок из интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса, где тот заявил, что Белый дом планирует взять под контроль каждую крупную ИИ-компанию в стране.
На прошлой неделе Маск стал первым в истории триллионером в первый день торгов после IPO компании SpaceX.
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
31 января, 10:30