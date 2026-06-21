Штурмовые отряды ВС России продвигаются в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовики 25-й армии российских Вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана.
- Действия войск происходят в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Штурмовики 25-й армии российских Вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
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