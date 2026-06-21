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Ликсутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 21.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:20 21.06.2026
Ликсутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы

Максим Ликсутов: станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы
Ликсутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустили готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах, учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию кадрового потенциала для промышленного сектора и повышению престижа инженерных профессий. В столичной ОЭЗ производят образовательные наборы, высокотехнологичное лазерное и интерактивное оборудование, которые используются в школах, колледжах и вузах. Новое решение — учебная станция по робототехнике и промышленной автоматизации поможет студентам приобрести дополнительные навыки и компетенции по работе с роботизированными устройствами", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Разработчиком станции стала компания "Технорэд" — резидент ОЭЗ "Технополис Москва". С помощью набора студенты научатся писать программы для разных задач — например, программировать роботов на сварку деталей, переноску грузов, укладку товаров на поддоны, загрузку станков или объезд препятствий. Кроме того, пользователь может задавать команды на открытие и закрытие захвата в нужный момент и управлять сварочным аппаратом.
Особой экономической зоне "Технополис Москва" в этом году исполняется 20 лет. За это время проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. В настоящий момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.
Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Нанотехнологический Центр Композитов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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20 июня, 14:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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