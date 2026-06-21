Ликсутов: учебную станцию для программирования роботов создали в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустили готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах, учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

« "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию кадрового потенциала для промышленного сектора и повышению престижа инженерных профессий. В столичной ОЭЗ производят образовательные наборы, высокотехнологичное лазерное и интерактивное оборудование, которые используются в школах, колледжах и вузах. Новое решение — учебная станция по робототехнике и промышленной автоматизации поможет студентам приобрести дополнительные навыки и компетенции по работе с роботизированными устройствами", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Разработчиком станции стала компания "Технорэд" — резидент ОЭЗ "Технополис Москва". С помощью набора студенты научатся писать программы для разных задач — например, программировать роботов на сварку деталей, переноску грузов, укладку товаров на поддоны, загрузку станков или объезд препятствий. Кроме того, пользователь может задавать команды на открытие и закрытие захвата в нужный момент и управлять сварочным аппаратом.

Особой экономической зоне "Технополис Москва" в этом году исполняется 20 лет. За это время проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. В настоящий момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.