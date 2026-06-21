Эксперт рассказал, можно ли восстановить популяцию леопарда в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Популяция дальневосточного леопарда может восстановиться до стабильного состояния при сохранении текущих охранных мер в России.
- Целевой показатель — увеличение популяции до 150 особей к 2030 году.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Популяция редкого дальневосточного леопарда может восстановиться до стабильной при действующих в России охранных мерах, для этого численность этих хищников должна вырасти до 150 особей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Популяция имеет все шансы восстановиться до стабильного состояния при сохранении текущих охранных мер. Согласно утвержденной Минприроды РФ Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в России, целевым показателем является увеличение популяции до 150 особей к 2030 году", - сказал Бардюк.
Он отметил, что именно создание группировки численностью не менее 150 особей с достаточным генетическим разнообразием оценивается научным сообществом как критерий ее устойчивости.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.