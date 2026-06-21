Эксперт рассказал, можно ли восстановить популяцию леопарда в России

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Популяция редкого дальневосточного леопарда может восстановиться до стабильной при действующих в России охранных мерах, для этого численность этих хищников должна вырасти до 150 особей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.