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Названа длительность лечения первой российской вакциной от рака кожи - РИА Новости, 21.06.2026
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03:52 21.06.2026 (обновлено: 05:53 21.06.2026)
Названа длительность лечения первой российской вакциной от рака кожи

РИА Новости: длительность лечения вакциной от рака кожи составит полгода

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длительность полного курса лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы составляет около полугода.
  • Вакцина вводится на первый, восьмой и пятнадцатый дни, с эскалацией дозы далее один раз в 21 день. Всего предусмотрено до десяти введений. Они проводятся в комбинации с иммунотерапией.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Длительность полного курса лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы составляет около полугода, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, вакцина вводится на первый, восьмой и пятнадцатый дни, с эскалацией дозы далее один раз в 21 день. Всего предусмотрено до десяти введений. Они проводятся в комбинации с иммунотерапией.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
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