В федеральный список ЛДПР на выборы войдут пять кандидатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий, Мария Воропаева и Андрей Луговой могут возглавить федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.

Федеральный список ЛДПР может состоять из пяти кандидатов.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева и первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя думской фракции ЛДПР Андрей Луговой могут возглавить федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму из пяти кандидатов, сообщил РИА Новости источник.

Как уточнил источник, федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму может состоять из пяти кандидатов.

Ранее замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что партия 23 июня проведет предвыборный съезд, где будут сформированы список кандидатов и программа на предстоящие выборы в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.