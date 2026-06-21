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В федеральный список ЛДПР на выборы войдут пять кандидатов - РИА Новости, 21.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
14:53 21.06.2026 (обновлено: 14:57 21.06.2026)
В федеральный список ЛДПР на выборы войдут пять кандидатов

РИА Новости: Слуцкий и Воропаева могут возглавить федеральный список ЛДПР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа съезде партии ЛДПР
На съезде партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На съезде партии ЛДПР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий, Мария Воропаева и Андрей Луговой могут возглавить федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.
  • Федеральный список ЛДПР может состоять из пяти кандидатов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева и первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя думской фракции ЛДПР Андрей Луговой могут возглавить федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму из пяти кандидатов, сообщил РИА Новости источник.
«
"Слуцкий, Воропаева, Луговой", - сказал источник.
Как уточнил источник, федеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму может состоять из пяти кандидатов.
Ранее замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что партия 23 июня проведет предвыборный съезд, где будут сформированы список кандидатов и программа на предстоящие выборы в Госдуму.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Предыдущий съезд ЛДПР состоялся 2 октября 2025 года и был посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. На нем в том числе вновь избрали на пост председателя партии Слуцкого.
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