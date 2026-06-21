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Запад развязал конфликт на Украине руками киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 21.06.2026
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23:21 21.06.2026 (обновлено: 23:34 21.06.2026)
Запад развязал конфликт на Украине руками киевского режима, заявил Лавров

Лавров: Запад развязал войну на Украине руками киевского режима

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что события на Украине — это война, развязанная Западом руками Киева.
  • По словам Лаврова, киевский режим обретает нацистские окраски.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На самом деле, всё, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски", - сказал Лавров, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.
"Запад заявляет, что этот режим "защищает европейские ценности. Здесь, по-моему, больше нечего добавить", - добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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