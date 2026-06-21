Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров заявил, что события на Украине — это война, развязанная Западом руками Киева.
- По словам Лаврова, киевский режим обретает нацистские окраски.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад заявляет, что этот режим "защищает европейские ценности. Здесь, по-моему, больше нечего добавить", - добавил министр.