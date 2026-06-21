Лавров: признаки того, что США поддаются нажиму Европы по Украине, заметны

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Признаки того, что США начинают как-то поддаваться нажиму Европы в украинском направлении, были заметны уже какое-то время назад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В размещенном на сайте МИД РФ ответе министра отмечается, что европейцы "пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для В.А. Зеленского и его вооруженных сил".