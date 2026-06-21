Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров заявил, что США начинают поддаваться нажиму Европы в украинском направлении.
- Европейцы добиваются от США изменения курса на достижение справедливого долгосрочного урегулирования в пользу немедленного прекращения огня.
- Лавров отметил, что европейцы хотят передышки для своей военной промышленности и для вооруженных сил Украины.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Признаки того, что США начинают как-то поддаваться нажиму Европы в украинском направлении, были заметны уже какое-то время назад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все-таки (президент США Дональд - ред.) Трамп – человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта – хотел сказать "группа поддержки" – группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования", - сказал министр, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.
В размещенном на сайте МИД РФ ответе министра отмечается, что европейцы "пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для В.А. Зеленского и его вооруженных сил".
"Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется. И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад", - заявил Лавров.