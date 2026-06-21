В Запорожской области нашли заминированные денежные купюры

"Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их", — говорится в публикации в Telegram-канале .

Там призвали не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам, даже если они выглядят привлекательно. А детям объяснить, что от них нужно отходить на безопасное расстояние и немедленно сообщать взрослым.