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В Запорожской области нашли заминированные денежные купюры - РИА Новости, 21.06.2026
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18:44 21.06.2026 (обновлено: 21:18 21.06.2026)
В Запорожской области нашли заминированные денежные купюры

На улицах в запорожской Михайловке обнаружили заминированные купюры

© Фото : Администрация Михайловского района/TelegramЗаминированная купюра в Запорожской области
Заминированная купюра в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Администрация Михайловского района/Telegram
Заминированная купюра в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улицах поселка Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры.
  • Местные власти призвали не прикасаться к бесхозным предметам и объяснить детям, что нужно отходить от них подальше и сообщать взрослым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. На улицах поселка Михайловка в Запорожской области нашли заминированные купюры, сообщили в администрации Михайловского муниципального округа.
«

"Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Там призвали не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам, даже если они выглядят привлекательно. А детям объяснить, что от них нужно отходить на безопасное расстояние и немедленно сообщать взрослым.
"Помните: есть реальные случаи, когда дети получали тяжелые травмы, пытаясь подобрать такие "ловушки", — предупредили местные власти.
В администрации напомнили, что в ноябре прошлого года такой сверток взорвался в руках у мальчика в подмосковном Красногорске. Он поднял с земли СВУ, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. Ребенку частично ампутировали пальцы.
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