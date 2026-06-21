Рейтинг@Mail.ru
В пробке на выезде из Крыма перед мостом скопилось около 700 машин - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 21.06.2026 (обновлено: 18:40 21.06.2026)
В пробке на выезде из Крыма перед мостом скопилось около 700 машин

Перед Крымским мостом на выезде из Крыма в очереди скопилось примерно 700 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выезде из Крыма перед Крымским мостом скопилось 700 машин, время ожидания около двух часов.
  • Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. На выезде из Крыма перед Крымским мостом скопилось 700 машин, время ожидания около двух часов, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Статистика приводится по состоянию на 18.00 мск.
«
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы, движение паромов через Керченский пролив временно остановлено. Перед мостом с двух сторон для обеспечения безопасного проезда установлены посты досмотра.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
5 января, 17:30
 
АвтоРеспублика КрымКерчьТамань (станица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала