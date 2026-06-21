В пробке на выезде из Крыма перед мостом скопилось около 700 машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выезде из Крыма перед Крымским мостом скопилось 700 машин, время ожидания около двух часов.
- Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. На выезде из Крыма перед Крымским мостом скопилось 700 машин, время ожидания около двух часов, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
Статистика приводится по состоянию на 18.00 мск.
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"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы, движение паромов через Керченский пролив временно остановлено. Перед мостом с двух сторон для обеспечения безопасного проезда установлены посты досмотра.
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
5 января, 17:30