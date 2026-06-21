Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 получили ранения.

Прокуратура республики открыла горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи по факту происшествия.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Открыта горячая линия после атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров в восточном Крыму, сообщает прокуратура республики.

Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов

"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан.