В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 получили ранения.
- Прокуратура республики открыла горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи по факту происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Открыта горячая линия после атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров в восточном Крыму, сообщает прокуратура республики.
Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.
Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.