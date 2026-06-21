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В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.06.2026
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09:25 21.06.2026
В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА

Горячую линию открыли в Крыму после атаки беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 получили ранения.
  • Прокуратура республики открыла горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи по факту происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Открыта горячая линия после атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров в восточном Крыму, сообщает прокуратура республики.
Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.
Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.
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