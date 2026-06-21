В Краснодаре зажгли "огненную картину" из более семи тысяч свечей

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Орден Великой Отечественной войны и надпись "Кубань помнит" выложили в Краснодаре из более семи тысяч свечей в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.