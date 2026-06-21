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В Краснодаре зажгли "огненную картину" из более семи тысяч свечей - РИА Новости, 21.06.2026
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23:11 21.06.2026 (обновлено: 23:37 21.06.2026)
В Краснодаре зажгли "огненную картину" из более семи тысяч свечей

В Краснодаре выложили орден ВОВ из более семи тысяч свечей

© РИА НовостиВ Краснодаре зажгли "огненную картину" из более семи тысяч свечей
В Краснодаре зажгли огненную картину из более семи тысяч свечей - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
В Краснодаре зажгли "огненную картину" из более семи тысяч свечей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре прошла акция «Огненные картины войны», в рамках которой из более чем семи тысяч свечей выложили орден Великой Отечественной войны и надпись «Кубань помнит».
  • Акция была посвящена 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • Международная акция «Огненные картины войны» зародилась в Год памяти и славы и на Кубани проводится уже в шестой раз.
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Орден Великой Отечественной войны и надпись "Кубань помнит" выложили в Краснодаре из более семи тысяч свечей в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Огненные картины войны" прошла в Краснодаре в преддверии Дня памяти и скорби – 85 годовщины начала Великой Отечественной войны. На Главной городской площади волонтеры, активисты и другие неравнодушные жители города выложили из более семи тысяч свечей орден Великой Отечественной войны и надпись "Кубань помнит".
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Орден Великой Отечественной войны вручался за отличия в бою, проявленную отвагу и мужество. Этой награды удостоены три города Кубани: Новороссийск, Сочи и Туапсе.
"С каждым годом у нас все больше собирается участников, с каждым годом все больше свечей задействовано. Мы чтим память погибших воинов, и для нас главное, что ежегодно количество участников возрастает, люди приходят целыми семьями, с детьми, с внуками", - сказала агентству координатор акции, пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Кристина Гусий.
Международная акция "Огненные картины войны" зародилась в Год памяти и славы, когда Россия отмечала 75-ю годовщину Великой Победы. На Кубани акция проходит уже в шестой раз. В канун Дня памяти и скорби "огненные картины" зажглись в Краснодаре, Геленджике, Крымском, Гулькевичском и Тбилисском районах Краснодарского края.
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