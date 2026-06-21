Житель Краснодара, задержавший нападавшего в ТЦ, помог раненому охраннику

Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, был одним из посетителей ТЦ. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

"На улицу его (нападавшего - ред.) вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он (нападавший - ред.) на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал ему помощь", - рассказал Воевода.