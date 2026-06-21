Житель Краснодара, задержавший нападавшего в ТЦ, помог раненому охраннику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший нападавшего на посетителей в ТЦ, оказал помощь раненному ножом охраннику.
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший напавшего на посетителей в торговом центре в субботу, рассказал РИА Новости, как оказал помощь раненому охраннику.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали, им оказали медицинскую помощь амбулаторно. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, был одним из посетителей ТЦ. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
"На улицу его (нападавшего - ред.) вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он (нападавший - ред.) на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал ему помощь", - рассказал Воевода.
В воскресенье утром Маргарита Симоньян сообщила, что Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна.