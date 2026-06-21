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Житель Краснодара, задержавший нападавшего в ТЦ, помог раненому охраннику - РИА Новости, 21.06.2026
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17:13 21.06.2026
Житель Краснодара, задержавший нападавшего в ТЦ, помог раненому охраннику

Житель Краснодара Воевода, задержавший напавшего на ТЦ, помог раненому охраннику

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший нападавшего на посетителей в ТЦ, оказал помощь раненному ножом охраннику.
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Житель Краснодара Александр Воевода, задержавший напавшего на посетителей в торговом центре в субботу, рассказал РИА Новости, как оказал помощь раненому охраннику.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали, им оказали медицинскую помощь амбулаторно. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
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Воевода, который сейчас проходит лечение после ранения на СВО, был одним из посетителей ТЦ. Он задержал нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
"На улицу его (нападавшего - ред.) вывели, к нам подошел раненый охранник, которого он (нападавший - ред.) на эскалаторе пырнул ножом. Я увидел, что у него бежит кровь, что он перемотанный, но недостаточно туго было перемотано. И я побежал в машину за жгутом. Взял из машины жгут, перемотал ему руку и оказал ему помощь", - рассказал Воевода.
В воскресенье утром Маргарита Симоньян сообщила, что Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
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