Пострадавшие в ТЦ в Краснодаре отказались от госпитализации

КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Все пострадавшие при нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.