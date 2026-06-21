Пострадавшие в ТЦ в Краснодаре отказались от госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре одна женщина скончалась, пострадало не менее пяти человек.
- Все пострадавшие отказались от госпитализации, медицинская помощь им оказана амбулаторно.
- Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские, возбуждено уголовное дело.
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Все пострадавшие при нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"По информации минздрава региона, полученной в оперативном порядке, все пострадавшие от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно", - сказали в ведомстве.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Возбуждено уголовное дело.