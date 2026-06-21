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Австрийский космонавт рассказал о жизни без силы тяжести - РИА Новости, 21.06.2026
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02:48 21.06.2026
Австрийский космонавт рассказал о жизни без силы тяжести

Фибек: самой большой особенностью пребывания в космосе является влияние на тело

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкФранц Артур Фибек
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Франц Артур Фибек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, что самой большой особенностью пребывания в космосе является влияние на человеческое тело.
  • Отсутствие гравитации становится серьезной проблемой при возвращении на Землю, поэтому космонавты ежедневно тренируются в полете, чтобы мышцы оставались сильными и можно было адаптироваться к гравитации.
ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о жизни без силы тяжести.
По его словам, самой большой особенностью пребывания в космосе является, прежде всего, влияние на человеческое тело.
"Отсутствие гравитации - важный фактор, но в основном это становится проблемой при возвращении на Землю. Жить в невесомости можно нормально, но потом нужно следить, чтобы мышцы оставались сильными, чтобы снова адаптироваться к гравитации. Это серьезный вызов", - сказал он.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, в полете космонавты обязательно тренировались каждый день.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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