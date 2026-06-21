Австрийский космонавт рассказал о жизни без силы тяжести

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, что самой большой особенностью пребывания в космосе является влияние на человеческое тело.

Отсутствие гравитации становится серьезной проблемой при возвращении на Землю, поэтому космонавты ежедневно тренируются в полете, чтобы мышцы оставались сильными и можно было адаптироваться к гравитации.

ВЕНА, 21 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о жизни без силы тяжести.

По его словам, самой большой особенностью пребывания в космосе является, прежде всего, влияние на человеческое тело.

"Отсутствие гравитации - важный фактор, но в основном это становится проблемой при возвращении на Землю . Жить в невесомости можно нормально, но потом нужно следить, чтобы мышцы оставались сильными, чтобы снова адаптироваться к гравитации. Это серьезный вызов", - сказал он.

Поэтому, как отметил собеседник агентства, в полете космонавты обязательно тренировались каждый день.