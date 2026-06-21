Сахалинский маньяк Дворников пытался добиться миллионных компенсаций

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожизненно осужденный Игорь Дворников подавал судебные иски с требованием многомиллионных компенсаций.

В исках Дворников указывал различные причины для получения компенсаций, включая содержание в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу и невозможность воспользоваться санузлом в условиях приватности.

Все иски Дворникова были оставлены без удовлетворения.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожизненно осужденный “Сахалинский маньяк” Игорь Дворников через суд добивался многомиллионных компенсаций, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Дворников на протяжении нескольких лет подавал различные судебные иски ко ФСИН , одному из изоляторов в Сахалинской области и УФССП по этому региону. В одном из заявлений он требовал пять миллионов рублей за то, что якобы содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему уголовному делу, в другом просил компенсацию в один миллион рублей, считая проведенные с ним следственные действия незаконными из-за отсутствия адвоката, следует из материалов.

Ещё 500 тысяч рублей маньяк хотел взыскать за ограничение его права пользования счетом в банке, миллион рублей – за то, что в изоляторе, по словам Дворникова, он не мог воспользоваться санузлом в условиях приватности. Все иски были оставлены без удовлетворения, подчеркивается в материалах.

Летом 2020 года восьмилетняя девочка села в автомобиль к Дворникову и его супруге, которые пообещали подвезти ее домой, а на самом деле они направились в лес. После подстрекательства супруги Дворников изнасиловал ребенка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего, опасаясь разоблачения, убил, а тело спрятал в лесу.

Кроме этого, в 2011 году он убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году изнасиловал другую несовершеннолетнюю.