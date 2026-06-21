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Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей - РИА Новости, 21.06.2026
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04:58 21.06.2026 (обновлено: 05:01 21.06.2026)
Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей

"Согласие": высокая активность клещей в России продлится до сентября

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик активности клещей в России приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов сохраняется до конца лета.
  • В зоне риска по укусам клещей находятся дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы и все, кто работает на улице.
  • Среди регионов в особой группе риска по активности клещей названы Удмуртия, Красноярский край, Костромская и Кировская области.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пик активности клещей в России обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохраняется до конца лета, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"Пик сезона клещей традиционно приходится на период с апреля по июнь, однако быть осторожным на природе стоит вплоть до сентября", - заявила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования "Согласия" Людмила Страхова.
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В это время наиболее вероятно встретить клещей в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска также кладбища с обильной растительностью, дачные участки на границе с лесом, а также любые неухоженные территории.
Чтобы снизить риск, стоит регулярно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.
Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Специалисты советуют быть особенно осторожными людям в возрасте 40-50 и от 60 лет - в 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения и исследований. Причем в 73% случаев, связанных с клещами, в клиники обращаются женщины. Они любят активный отдых и часто бывают на природе, объяснили в компании.
Среди регионов в особой группе риска по активности клещей страховщик назвал Удмуртию, Красноярский край, Костромскую и Кировскую области. По данным компании, 76% обращений в 2026 году приходится на них.
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