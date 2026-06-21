Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик активности клещей в России приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов сохраняется до конца лета.

В зоне риска по укусам клещей находятся дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы и все, кто работает на улице.

Среди регионов в особой группе риска по активности клещей названы Удмуртия, Красноярский край, Костромская и Кировская области.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пик активности клещей в России обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохраняется до конца лета, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".

"Пик сезона клещей традиционно приходится на период с апреля по июнь, однако быть осторожным на природе стоит вплоть до сентября", - заявила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования "Согласия" Людмила Страхова.

В это время наиболее вероятно встретить клещей в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска также кладбища с обильной растительностью, дачные участки на границе с лесом, а также любые неухоженные территории.

Чтобы снизить риск, стоит регулярно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.

Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Специалисты советуют быть особенно осторожными людям в возрасте 40-50 и от 60 лет - в 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения и исследований. Причем в 73% случаев, связанных с клещами, в клиники обращаются женщины. Они любят активный отдых и часто бывают на природе, объяснили в компании.