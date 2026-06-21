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Кинолог рассказал, как выбрать специалиста для занятий с собакой - РИА Новости, 21.06.2026
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06:11 21.06.2026 (обновлено: 09:24 21.06.2026)
Кинолог рассказал, как выбрать специалиста для занятий с собакой

Голубев: не стоит доверять кинологу, который обещает быстрые результаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота кинологического клуба
Работа кинологического клуба - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, выбирать кинолога лучше по отзывам, и если что-то настораживает, стоит прислушиваться к своему внутреннему чутью.
  • Голубев отметил, что не стоит доверять кинологу, который отталкивается от устаревших теорий о доминировании хозяина, обещает быстрые результаты или играет на чувстве вины хозяина.
  • Кинолог не должен игнорировать состояние здоровья собаки и должен работать с хозяином, а не отдельно с питомцем.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Хороший кинолог всегда придет на помощь, если между человеком и его собакой возникают сложности в коммуникации, и заметит, какие ошибки совершает собаковод, однако есть несколько признаков по которым можно понять, к какому специалисту обращаться не стоит, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Всемирный день кинолога отмечается 21 июня.
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"Когда нам задают вопросы, может ли кинолог быть не прав, мы отвечаем: "конечно, может". Ровно как среди любой профессии можно найти некомпетентных специалистов, так и ручаться за всех коллег невозможно. Поэтому выбирать кинолога лучше по отзывам. Если что-то настораживает вас, вы имеете право прислушиваться к вашему внутреннему чутью", - сказал Голубев.
Он отметил, что если кинолог отталкивается от позиции, что собака не уважает хозяина, который должен быть вожаком стаи, можно точно быть уверенным, что специалист застрял в устаревших теориях, которые в современном мире не принимаются. Сегодня кинология, по словам Голубева, отрицает доминирование, но выступает за доверие и сотрудничество, а у собаки нет никакой нужды бояться хозяина.
Кроме того, по его словам, не стоит доверять кинологу, который обещает быстрые результаты. Все собаки ввиду множества факторов, в том числе породных особенностей, характера, прошлого опыта и даже возраста, очень разные. Президент РКФ обратил внимание, что одному питомцу будет достаточно двух занятий, чтобы он все понял, а другому могут понадобиться месяцы.
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Еще одним плохим знаком он назвал игру на чувстве вины со стороны кинолога. Фразы о том, что хозяин запустил или избаловал собаку, лишают мотивации. Даже если собаковод не ознакомился со всеми особенностями воспитания до приобретения щенка, обращение к кинологу – уже большой шаг, который не стоит обесценивать, подчеркнул Голубев.
"А что касается собак, они вообще не способны испытывать чувство вины – это чисто человеческая эмоция, которую мы им приписываем. Если кинолог и этим манипулирует – это еще один повод задуматься". – добавил президент РКФ.
Он также призвал обратить внимание на то, как собака относится к кинологу. Если питомец при очередной встрече отводит взгляд, прижимает уши и сам как бы сжимается, это может говорить о том, что кинолог пугал животное или даже применял силу. Собаки отлично считывают угрозу и ошибаются очень редко, кроме случаев, когда питомец подвергался насилию и боится всех подряд, напомнил Голубев.
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Также кинолог не должен игнорировать состояние здоровья собаки. Если хозяин хочет научить трюкам собаку с лишним весом, грамотный специалист посоветует сначала привести вес в норму, ведь даже элементарные прыжки будут давать огромную нагрузку на суставы. Кроме того, неправильно физически помогать собаке понять команды, например, давить на круп, если питомец отказывается садиться. В таком случае речь может идти о том, что собаке по какой-то причине просто больно это делать.
"Если вам предлагают оставить собаку, а потом за ней вернуться и получить готового послушного пса – это тоже неверная позиция. Все задания хозяин должен отрабатывать наравне с питомцем: учиться подкреплять положительное поведение, своевременно и вовремя обращаться к запрещающим командам, выстраивать связь более основательно", - заключил Голубев.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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