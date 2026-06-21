Кинолог рассказал, как выбрать специалиста для занятий с собакой

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, выбирать кинолога лучше по отзывам, и если что-то настораживает, стоит прислушиваться к своему внутреннему чутью.

Голубев отметил, что не стоит доверять кинологу, который отталкивается от устаревших теорий о доминировании хозяина, обещает быстрые результаты или играет на чувстве вины хозяина.

Кинолог не должен игнорировать состояние здоровья собаки и должен работать с хозяином, а не отдельно с питомцем.

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Хороший кинолог всегда придет на помощь, если между человеком и его собакой возникают сложности в коммуникации, и заметит, какие ошибки совершает собаковод, однако есть несколько признаков по которым можно понять, к какому специалисту обращаться не стоит, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Всемирный день кинолога отмечается 21 июня.

"Когда нам задают вопросы, может ли кинолог быть не прав, мы отвечаем: "конечно, может". Ровно как среди любой профессии можно найти некомпетентных специалистов, так и ручаться за всех коллег невозможно. Поэтому выбирать кинолога лучше по отзывам. Если что-то настораживает вас, вы имеете право прислушиваться к вашему внутреннему чутью", - сказал Голубев

Он отметил, что если кинолог отталкивается от позиции, что собака не уважает хозяина, который должен быть вожаком стаи, можно точно быть уверенным, что специалист застрял в устаревших теориях, которые в современном мире не принимаются. Сегодня кинология, по словам Голубева, отрицает доминирование, но выступает за доверие и сотрудничество, а у собаки нет никакой нужды бояться хозяина.

Кроме того, по его словам, не стоит доверять кинологу, который обещает быстрые результаты. Все собаки ввиду множества факторов, в том числе породных особенностей, характера, прошлого опыта и даже возраста, очень разные. Президент РКФ обратил внимание, что одному питомцу будет достаточно двух занятий, чтобы он все понял, а другому могут понадобиться месяцы.

Еще одним плохим знаком он назвал игру на чувстве вины со стороны кинолога. Фразы о том, что хозяин запустил или избаловал собаку, лишают мотивации. Даже если собаковод не ознакомился со всеми особенностями воспитания до приобретения щенка, обращение к кинологу – уже большой шаг, который не стоит обесценивать, подчеркнул Голубев.

"А что касается собак, они вообще не способны испытывать чувство вины – это чисто человеческая эмоция, которую мы им приписываем. Если кинолог и этим манипулирует – это еще один повод задуматься". – добавил президент РКФ.

Он также призвал обратить внимание на то, как собака относится к кинологу. Если питомец при очередной встрече отводит взгляд, прижимает уши и сам как бы сжимается, это может говорить о том, что кинолог пугал животное или даже применял силу. Собаки отлично считывают угрозу и ошибаются очень редко, кроме случаев, когда питомец подвергался насилию и боится всех подряд, напомнил Голубев.

Также кинолог не должен игнорировать состояние здоровья собаки. Если хозяин хочет научить трюкам собаку с лишним весом, грамотный специалист посоветует сначала привести вес в норму, ведь даже элементарные прыжки будут давать огромную нагрузку на суставы. Кроме того, неправильно физически помогать собаке понять команды, например, давить на круп, если питомец отказывается садиться. В таком случае речь может идти о том, что собаке по какой-то причине просто больно это делать.