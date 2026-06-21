Киев продолжает выдавать удары по детям за свои победы, заявил Киселев

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В минувшую среду они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал в Геленджик из города Речицы Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы. Погибла сопровождавшая их женщина, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения.