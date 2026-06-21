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Киев продолжает выдавать удары по детям за свои победы, заявил Киселев - РИА Новости, 21.06.2026
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20:52 21.06.2026 (обновлено: 23:01 21.06.2026)
Киев продолжает выдавать удары по детям за свои победы, заявил Киселев

Киселев: Киев продолжает выдавать преступные удары по детям за свои победы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киселев заявил, что Киев выдает преступления против мирного населения за свои "победы".
  • Он напомнил, что не так давно ВСУ ударили в Брянской области по автобусу с детьми из Белоруссии, а в Подмосковье при атаке дрона погибла девочка.
  • При этом противник не достигает военных целей, а на фронте продвигаются российские военные.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Киевский режим продолжает выдавать военные преступления за свои "победы", заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"С международных трибун Киев продолжает заливать о своих "победах", выдавая за них собственные преступления — удары по детям и гражданским", — передает его слова информационная служба "Вести".
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Он напомнил, что недавно украинские террористы ударили в Брянской области по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, а при атаке беспилотника в Подмосковье погибла восьмилетняя девочка.
При этом никаких военных целей противник не достигает: на линии боевого столкновения неуклонно продвигаются вперед российские подразделения.
"Наши бойцы уже в Константиновке. Идет планомерная зачистка города. Каждый день район за районом. Дальше Краматорск и Славянск — последний оплот киевского режима в Донбассе", — констатировал он.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В минувшую среду они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал в Геленджик из города Речицы Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы. Погибла сопровождавшая их женщина, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения.
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В ночь на четверг ВСУ предприняли самую массированную атаку на Московский регион за последние два года. В Раменском погибла восьмилетняя девочка. Она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала.
После террористической атаки на общежитие колледжа в ЛНР в конце прошлого месяца в МИД России заявили, что армия будет последовательно наносить удары возмездия. Законными целями станут центры принятия решений и командные пункты, а также предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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