Скандальный разрыв Польши с Украиной кратно усилит помощь Варшавы Киеву

Последние сутки милые так бранятся и тешатся, что "Дом-2" и "Давай поженимся" уже до крови обгрызли ногти от зависти.

Как мы помним, польский президент Навроцкий показательно лишил Зеленского ордена Белого орла за отказ отменить переименование одного из подразделений ВСУ в честь Украинской повстанческой армии* (УПА*) — нацистских коллаборационистов, ответственных за убийство более ста тысяч поляков, а также в свете репатриации на Украину останков нацистского прихвостня Андрея Мельника, также отвечающего за многочисленные убийства представителей польского меньшинства.

Скандал поднялся несусветный.

В ответ от разнообразных польских цацек отказались глава МИД Украины Сибига, глава ГУР МО Украины Буданов*, а также посол Украины в Польше Боднар. Моськиным хвостиком к ним пристроился даже автор книжонки "Украина — не Россия", бывший президент Украины Кучма.

Сам же Зеленский картинно отправил сам орден в Варшаву по почте, наверняка выбрав тариф с оплатой за счет получателя.

Обладатели польского металлолома рангом пониже, скорее всего, на международную бандероль без трекинг-номера поскупились.

Как бы то ни было, все бросились обсуждать битье тарелок. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо углядел в орденопаде разворот Польши над Атлантикой и чуть ли не переход в антиукраинский лагерь: "Польша наказывает неонацизм режима Зеленского!" Американское издание Politico заявило, что "решение Навроцкого поставило на грань развала один из важнейших европейских союзов в войне против России". Представители Киева, в свою очередь, назвали лишение Зеленского ордена "стратегической ошибкой", от которой "выигрывает только Москва".

На самом деле ларец с орденами открывается очень просто.

По свежим данным, уровень крайне негативного отношения к украинцам в Польше вырос до рекордных 43 процентов (еще в 2023 году их было всего 17 процентов), то есть практически каждый второй поляк при слове "Украина" испытывает рвотный рефлекс. Это — уйма народа.

Как вчера проницательно написало американское издание Los Angeles Times, "Навроцкий — националистический политик, который (на выборах. — Прим. ред.) использовал антииукраинские настроения для получения электоральной выгоды", и, безусловно, театральный антиукраинский выпад польской общественности чрезвычайно понравился.

Однако, как пишет издание, "Навроцкий заявил, что решение об отзыве почетного звания не означает, что поддержка Польшей Украины в ее обороне против России уменьшится". Наоборот — она увеличится.

Польское руководство технично ублажило электорат, но от своих стратегических интересов и намерения продолжать получать плюшки на фоне конфликта на Украине не откажется никогда. Как проговорился сам Навроцкий в своем видеообращении по поводу лишения Зеленского награды, "мы не воюем напрямую, но наша приверженность уникальна и сильна".

Приверженность кому или чему? Следим за руками.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Туск заявил, что хоть он и не одобряет УПА*, которая резала поляков, "сейчас не время ссориться с Украиной из-за этого пустяка, ведь главной угрозой для Польши остается Россия" и что "эффективная поддержка Украины в войне с Россией — в очевидных интересах Польши".

Параллельно с этим экс-премьер Польши Миллер заявил, что "интересы страны в отношениях с Украиной превыше всего" и "Польша не является бесплатным тылом войны и бесплатной перегрузочной станцией".

Иными словами, поляки признаются в том, что в поддержке Украины для них главное — навар.

Как утверждают юные почемучки, 94 процента польского военного экспорта сейчас радостно идут на Украину, причем денежки за это щедро платят из общего котелка европейцы. На этом фоне Польша вошла в топ-20 мировых экспортеров оружия: согласно данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, за четыре года польский оружейный экспорт вырос в восемь раз — с 400 миллионов до 3,2 миллиарда евро.

Военная помощь Украине стала импульсом для экстраординарного роста внутреннего оборонного бюджета. Уже в этом году Польша планирует достичь пяти процентов ВВП "на оборону" — это абсолютный рекорд среди стран НАТО, из-за чего польский ВПК растет как на дрожжах. Параллельно Польша становится крупнейшим бенефициаром европейской проукраинской программы SAFE (150 миллиардов евро), где претендует ровно на половину.

С 2022 года через территорию Польши проходит более 90 процентов всей военной и гуманитарной помощи Украине, а аэропорт Жешув-Ясенка превратился в важнейший хаб НАТО в Восточной Европе. За все это Польша, естественно, педантично выставляет зажиточным партнерам заоблачные счета.

Можно добавить сюда статус главного торгового партнера Украины в ЕС (Варшава продает Киеву товаров на 13 миллиардов евро в год), недетский ценник на транзит украинского зерна в ЕС и многое другое.

Мало того: Польша хочет запустить руку и в многомиллиардную программу по "восстановлению Украины", которая будет на днях обсуждаться на специальном саммите в Гданьске. Как признал Туск, "это большой бизнес", где можно "использовать деньги, а это большие деньги, возможно, из российских репараций или из замороженных российских средств". По его словам, "каждый хотел бы, помогая Украине, также заработать". Для справки: речь идет о половине триллиона евро (!).

Иными словами, Зеленского сколько угодно могут гонять по польским улицам палками голого и в перьях, но горячая любовь к Украине как к источнику твердой валюты у идейных шляхтичей не иссякнет никогда.